Меняйло заявил о новых свидетелях в деле о пожаре в Кемерово

Полпред президента в СФО Сергей Меняйло сообщил о том, что в деле о страшном пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово появились новые свидетели. В настоящий момент они находятся со Следственным комитетом.

Как рассказал Меняйло, появились новые люди, которые готовы рассказать о том, что на самом деле произошло во время трагедии в Кемерово. Будут открываться новые факты, которые, по мере возможности, будут доноситься до общественности. Меняйло отметил, что журналистам и родственникам погибших следует понимать, что существует такое понятие, как "тайна следствия", потому не следует устраивать митинги или прочие сборища из-за недостатка той или иной информации.

Стоит отметить, что ранее Сергей Меняйло отказался комментировать появившиеся сведения по поводу отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.