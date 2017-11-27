Ученые: «Екатеринбургские останки» не имеют отношения к царской семье

Исследователи провели стоматологический анализ и осмотр «екатеринбургских останков», оказалось, что черепа, которые во времена Ельцина назвали останками царской семьи, таковыми не являются. К такому выводу ученые пришли после анализа зубочелюстной системы и сопоставления результатов с историческими данными.

Как стало известно, благодаря стоматологам и историкам оказалось, что «екатеринбургские останки» не имеют отношения к царской семье. Специалисты изучили черепа, которые во времена Ельцина назвали останками императора Николая II и его семьи.

В ходе изучения эксперты рассмотрели зубочелюстную систему черепов, полученные сведения они сравнили с данными из истории. И, как стало известно, «екатеринбургские останки» представляют собой кости других людей, но не царской семьи.

По данным от ученых, раны и дефекты, которые имелись у Николая II, не были найдены на черепах из «останков». Даже по форме, уверяют специалисты, ни один из черепов не похож на череп императора. Сейчас эксперты продолжают исследования, о том, где же можно найти останки царской семьи, пока не известно.