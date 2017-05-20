3-летний «доктор» из Башкирии поразил ведущего шоу «Лучше всех!» Максима Галкина

1 апреля эфир шоу «Лучше всех» на Первом канале открыл 3-летний Тимофей Морозов из Нефтекамска. Юный житель Башкирии показал свои знания в анатомии и впечатлил ведущего Галкина и всех зрителей.

Тимофей Морозов пришел на шоу «Лучше всех!» со своей мамой. Мальчик был одет в костюм врача и признался ведущему Максиму Галкину, что он мечтает стать медиком. Юный «доктор» рассказал, что он уже знает о медицине и как он разбирается в анатомии. Знания и умения мальчика впечатлили не только зрителей, но и самого Галкина.

Мама мальчика тренирует людей в спортзалах и занимается созданием тренировочных программ, у них дома есть много профильной литературы. «Доктор» с удовольствием изучает книги матери и стремится узнать как можно больше. По словам матери юного Тимофея, мальчик сначала нервничал и волновался, но потом, когда глазами нашел ее в зале, успокоился и вел себя естественно. Выступление ребенка удалось снять с первого дубля.