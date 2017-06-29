В Воронеже фонтан из фекалий затопил улицу

В Воронеже жители улицы Матросова стали свидетелями живого фонтана из фекалий, который начал бить из канализационного люка. Очевидец опубликовала в соцсети видео с фонтаном и поинтересовалась, к кому следует обращаться, однако пользователи ее только обсмеяли.

Как стало известно, поздней ночью в Воронеже на улице Матросова разорвало люк, в связи с чем потоки коричневой воды стали вытекать на улицу, заполняя все пространство. Данный фонтан из фекалий одна из присутствующих на месте ЧП девушек сняла на видео и сразу же опубликовала в соцсети, заодно поинтересовавшись, к кому лучше всего обратиться в сложившейся ситуации и попросила номера телефонов коммунальных служб.

Нормального ответа девушка так и не дождалась, так как пользователи соцсети лишь поглумились над ее бедой. Многих рассмешило то, что вместо того, чтобы в том же самом Интернете вбить в поисковой строке адрес и узнать номера коммунальных служб, очевидец просто сняла на видео фонтан из фекалий и опубликовала в Сети.

Пользователи отметили, что у многих людей с появлением соцсетей полностью атрофировались мозги и они не понимают элементарных вещей.