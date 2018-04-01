По улицам Ростова ездит сломанный автобус и провоцирует ДТП

Жительница Ростова-на-Дону рассказала о том, что буквально недавно чуть не врезалась в автобус, у которого не работал ни единый стоп-сигнал. Девушка отметила, что ей случайно удалось заметить, как автобус тормозит и вовремя остановится.

В социальной сети девушка рассказала историю, которая произошла с ней на дороге. Жительница Ростова рассказала, что ехала по улице Текучева следом за общественным транспортом и едва успела заметить, как автобус начал тормозить. При этом, по словам автоледи, водитель автобуса даже не стал утруждать себя и включать стоп-сигналы, в связи с чем она сделала вывод, что они, вероятно, даже не работали. Девушка поинтересовалась, как автобусы проходят ежедневную проверку перед тем, как выходят на линию, если развозить жителей города отправили совершенно непригодный для этого транспорт.

Многие пользователи сети знатно повеселились, читая пост девушки. Они отметили, что проверкой городского транспорта никто не занимается, если раз в год ее сделают и то великолепно. Другие же заявили, что если автобус заводится - он может ехать, соответственно, больше никакие проверки не требуются.

Все же не все пользователи Сети так скептически настроены и выступили в защиту водителя автобуса. Они отметили, что не только в автобусах, но и в обычных автомобилях люди не умеют пользоваться стоп-сигналами или попросту забывают об их существовании.