Цивилев предлагает на месте сгоревшей "Зимней вишни" в Кемерово построить детский технопарк

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев сегодня, 1 апреля, выступил с предложением начать строительство на месте торгового центра "Зимняя вишня", который сгорел дотла в Кемерово, и разместить там детский технологический парк. Жители Кемерова хотят видеть на этом месте парк с именными деревьями и мемориалом.

В настоящий момент в Кемерово решают, что лучше всего построить на месте сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня", где погибли более 60 человек, из которых большая часть дети. На сайте администрации запустили специальное голосование, где каждый житель может зайти и высказать свое мнение, почему именно предложенное им нужно построить на месте ТЦ. Пока что больше всего голосов набрал вариант о парке с именными деревьями и мемориалов в честь памяти о погибших в страшной трагедии.

Сегодня на заседании, где Сергей Цивилев впервые выступил в роли врио губернатора Кемеровской области, был предложен еще один вариант. Так, Цивилев предлагает построить на месте "Зимней вишни" детский технопарк, а внутри него установить мемориал в честь памяти погибших.

Пока неизвестно, одобрят и поддержат ли жители Кемерово предложение Цивилева после того, как на том самом месте в развлекательном комплексе сгорели более 40 детей.