Жителям Волоколамска власти начали выдавать респираторы

Жителям Волоколамска, проживающим неподалеку от мусорной свалки "Ядрово", выдали около 1000 респираторов. Об этом сообщается в пресс-службе МЧС Подмосковья.

Как рассказали в экстренных службах, лаборатории в течение суток провели около 26 замеров воздуха, уже успели завести 1,2 тысячи кубометров грунта для того, чтобы засыпать полигон "Ядрово", а администрация Волоколамского района распорядилась выдать всем людям, проживающим рядом с полигоном, респираторные маски. Всего было выделено около 1000 респираторов.

Как сообщили специалисты МЧС, за сутки им не удалось выявить превышения допустимой концентрации сероводорода в воздухе.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что в Волоколамске устроили очередной митинг против мусорного полигона "Ядрово". Правоохранители за день до митинга задержали его организатора Артема Любимова, за которым следили в течение нескольких дней.