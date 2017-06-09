"К Путину": Любительницу автостопа из Нижнего Новгорода отправили в психбольницу

В Нижнем Новгороде была задержана 20-летняя девушка, которая пыталась автостопом добраться в Москву для того, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Отмечается, что было принято решение о ее принудительной госпитализации в психлечебницу.

Как стало известно, не так давно 20-летняя девушка попыталась автостопом добраться в Москву для того, чтобы попасть на прием к Путину. Какие именно вопросы она намеревалась задать президенту остается неизвестным. В этом не было бы ничего удивительного если бы не тот факт, что задержанная уже трижды проходила лечение в психбольнице, сбегала из дома и дважды ее задерживали в Москве, куда она добиралась автостопом с одной и той же целью "увидеть Путина".

Во время проведенной экспертизы медики приняли решение о принудительной госпитализации девушки в психбольницу для проведения необходимого лечения.