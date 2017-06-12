«Хлеб дорблю»: на прилавках Воронежа постящимся жителям продают хлеб с плесенью

В Воронеже местный житель решил совершить покупки в магазине «Фея», там он нашел хлеб, покрытый плесенью и помеченный надписью «Постный продукт». Фотографиями «хлеба дорблю», лежащего на прилавке магазина, недовольный покупатель поделился в Сети.

В социальной сети «ВКонтакте», в сообществе города Воронеж, местный житель поделился фотографиями хлеба, который он нашел на прилавке магазина. Как оказалось, покупателям магазина «Фея» предлагается купить постную булку, покрытую зеленой плесенью.

Недовольный покупатель показал снимки того самого хлеба, покрытого плесенью и помеченного надписью «Постный продукт». Пользователи пришли в возмущение от такой халатности продавцов и заявили, что мужчине стоило обратиться в Роспотребнадзор и привлечь невнимательных владельцев магазина к ответственности.

Многие также пошутили, что это новый продукт, именуемый «хлебом дорблю». Пользователи отметили, что просроченная продукция часто может встречаться в магазинах, такие товары следует относить на кассы и фиксировать нарушения на камеру и в книгах жалоб.