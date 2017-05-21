Более двадцати российских музеев станут участниками выставки в ВДНХ

Свыше двадцати музеев столицы и регионов продемонстрируют свои экспонаты в рамках выставки в павильонах ВДНХ. Это мероприятие стартует под эгидой программы межмузейного обмена «Резидент» уже в апреле. Свои коллекции представят Государственный музей В. В. Маяковского и Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Об этом рассказывает ТАСС.

По словам замградоначальника Москвы Н.Сергуниной, проект «Резидент» условно делится на два ключевых направления: «Москва» и «Россия». Музей Маяковского представит свыше сотни экспонатов на выставке «Сотый апрель», а Екатеринбургский музей представит коллекцию на тему советское индустриальное строительство. Эти экспозиции будут размещены в павильоне ВДНХ «Рабочий и колхозница».

Добавим, что обе выставки пройдут в период с 27.04.2018 по 9.09.2018. На будущие сезоны планируется участие в программе «Резидент» и музеев из республик бывшего Советского союза.