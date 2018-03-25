После трагедии в Кемерово москвичи запасаются огнетушителями и боятся ходить в ТЦ

Трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» не оставила равнодушных по всей стране. Испуганные от случившегося москвичи скупают огнетушители и опасаются ходить по развлекательным центрам.

Как сообщается, ужасная трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» стала поводом для массовых проверок и ревизий. Люди задумались о своей безопасности и о жизни своих детей, которые могут оказаться в «западне». По всей Москве и другим российским городам активно проверяются пожарные выходы и техника безопасности.

В Москве же, магазины с противопожарными товарами уже выполнили все планы по продажам. Люди не перестают покупать огнетушители и самоспасы – веревочные конструкции, которые помогают спускать из окон здания.

После трагедии продажи противопожарных средств, в особенности огнетушителей, увеличились на 30%. Некоторые заказывают партии самоспасов и усиленно штудируют правила по эвакуации и правилам пожарной безопасности. Между тем, эксперты отмечают временность такой тенденции. Ответственность будет в людях лишь до тех пор, пока не забудется трагедия.