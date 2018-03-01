Чиновники сбрасывают с себя ответственность за выдачу разрешения на строительство ТЦ "Зимняя вишня"

На фоне происходящего в Кемеровской области после трагедии в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня", многие чиновники поспешили сбросить с себя всю ответственность за выданное разрешение на строительство ТЦ. Так, одним из первых о своей невиновности заявил экс-заммэра Кемерова Андрей Калинин.

Как рассказал Калинин, вся ответственность за строительство "Зимней вишни" лежит на плечах чиновников из области, так как к нему на подпись документ попал уже в последнюю очередь, до этого он должен был пройти экспертизу у кемеровских руководителей. Экс-заммэра заявил, что люди должны понимать, какие там сидят "профессионалы", утверждающие разрешения на строительство школ, детсадов и так далее.

В свое оправдание поспешила высказаться и экс-глава городского стройнадзора Танзеля Комкова, которая "свалила" всю вину на своих заместителей. По ее словам, для того и существуют замы, чтобы проводить различные проверки, а сама она не помнит, ставила свою подпись на разрешении на строительство "Зимней вишни" или нет.