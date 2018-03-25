Украинский пранкер назвал слухи о сотнях погибших в Кемерово местью за Донбасс

Украинский пранкер Евгений Вольнов рассказал о том, зачем запустил ложные сведения о количестве погибших во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. По его словам, таким образом он отомстил России и ее гражданам за Донбасс.

Как стало известно ранее, Вольнов связался с сотрудниками кемеровского морга и, представившись судмедэкспертом, заявил о том, что им стоит ожидать более 300 погибших на пожаре. Эта информация распространилась за счет того, сотрудник морга сказал об этом своей жене, она - подруге и так далее. Таким образом Вольнов посеял панику среди жителей Кемерово, они выходили на митинги и заявляли о том, что власть скрывает истинное количество погибших.

Комментируя то, зачем он это сделал, Вольнов заявил, что Россия убивает украинских граждан, и не стоит ждать от украинца, чтобы он улыбался россиянам. Пранкер отметил, что для него это просто сатисфакция, однако только для россиян это все виртуально, он же потерял много близких людей, убитых российским оружием. Виновными в этом Вольнов считает каждого гражданина России.

Также он прокомментировал то, что в России в отношении него возбудили уголовное дело. Вольнов отметил, что законодательство РФ не имеет к нему никакого отношения, потому он не видит смысла скрываться от СК. ПО словам пранкера, он не в России только потому, что у него есть мозги.