"Нанотехнологии": В Ростове рабочие ночью кладут асфальт прямо в лужи

Жители Ростова в очередной раз засняли на видео нанотехнологии, которые испытывают на дорогах рабочие при заделывании ям. Так, на видео запечатлели, как под покровом ночи дорожные рабочие кладут асфальт прямо в лужи.

На опубликованном в Сети видео можно заметить, как дорожные рабочие поздним вечером занимаются ремонтом дорог в Ростове. Они кладут горячий асфальт прямо в большую лужу, от чего из нее начинают валить большие клубы пара. Это не смущает дорожников, однако вызывает негодование у водителей.

В комментариях под видео многие предположили, что современные нанотехнологии дошли до того, что могут выпаривать воду из луж и уложенный асфальт от этого будет намного прочнее. Другие же заметили, что пока о существовании подобных технологий ничего не известно, а сотрудники дорожной службы просто халатно относятся к своей работе.

Все же многие сошлись на мнение, что нужно выждать некоторое время, а затем уже смотреть, были ли это нанотехнологии или обычная халатность, стоит обратить внимание на то, как асфальт "приживется".