В 87 лет скончался актер Олег Анофриев

В среду, 28 марта, на 87 году жизни умер известный российский актер и певец Олег Анофриев. О произошедшем на своей странице в соцсети рассказал телеведущий Александр Олешко.

Как стало известно, в день национального траура в России, когда вся страна скорбит о погибших в жутком пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, смерть забрала еще одного замечательного человека. Так, актер и телеведущий Александр Олешко на своей странице в социальной сети сообщил печальную новость, что из жизни ушел знаменитый актер и певец Олег Анофриев.

Как отметил Олешко, о произошедшем ему рассказала внучка погибшего, отметив, что Анофриев долго болел перед смертью. На момент смерти знаменитому актеру исполнилось 87 лет.

Как рассказал Олешко, Анофриев умер в день траура по детям, он улетел, словно ангел-хранитель, что довольно символично. В настоящий момент не сообщается истинная причина смерти актера, также неизвестно, где он будет похоронен.