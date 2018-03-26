Билетерши кинозалов в ТЦ "Зимняя вишня" решили оправдаться и рассказали о закрытых выходах

В настоящий момент следователи продолжают восстанавливать картину произошедшего в Кемерово. Оправдать себя решили и билетерши кинозалов, где сгорели люди, они дали показания в полиции и рассказали о закрытых запасных выходах.

Наталья Наймушина и Олеся Богатенко рассказали следователям о том, что происходило за несколько мгновений до пожара. Как отметила Наймушина, запустив людей в кинозал, она сидела рядом на диванчике и занималась своими делами, как вдруг увидела другого сотрудника ТЦ "Зимняя вишня", который пробежал мимо и прокричал, что начался пожар.

По словам билетерши, она тут же сорвалась с места и побежала в самый большой зал, крича о том, что произошло. Многие люди повскакивали со своих мест и начали бежать, другие же медленно собирали свои вещи. Наймушина подтвердила, что запасные выходы в кинозалах были закрыты, однако относительно этого вопросы должны быть к руководству. Она отметила, что те люди, кто хотел спастись, вышли через открытые запасные ходы, почему остальным не удалось выбраться она не знает.

Женщина рассказала, что когда начала выводить людей, обернулась и увидела столбы черного дыма и бегущего охранника с черным лицом. Все люди бросились бежать на первый этаж, Наймушина отметила, что никто людей намеренно не закрывал и не бросал одних в кинозалах.