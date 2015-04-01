Покупатели и сотрудники ТЦ "Мегамаг" в Ростове проигнорировали учебную эвакуацию

Во время учебной эвакуации, которую провели сотрудники прокуратуры и МЧС в торговом центре "Мегамаг" в Ростове, посетители и работники просто проигнорировали тревогу. Отмечается, что учебная эвакуация проводилась во вторник, 27 марта, в связи с трагедией, произошедшей в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".

Как стало известно, в момент, когда сработала пожарная сигнализация, никто из посетителей и сотрудников торгового центра "Мегамаг" в Ростове не тронулся с места. Покупатели по прежнему продолжали спокойно ходить по магазинам, а сотрудники не покинули своих рабочих мест.

Как рассказал сотрудник одного из магазинов ТЦ, это связано с тем, что учебные эвакуации проводятся довольно часто, а последнюю совершали прям перед Новым годом. Тогда охрана прошлась по каждому магазину и выпроводила людей на улицу, сначала вывели покупателей, а уже затем и сотрудников.

Как сообщается, сотрудники прокуратуры региона вместе с МЧС просто включили в здании пожарную тревогу, однако эвакуировать людей не стали. В настоящий момент неизвестно, удалось ли им обнаружить какие-либо нарушения во время проверки, об этом будет сообщено позднее.