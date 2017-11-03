В Москве состоялся первый выпуск студентов “Серебряного университета”. Социальный проект для пенсионеров был организован на базе Московского городского педагогического университета (МГПУ) с 1 ноября по 15 марта. Участие в проекте приняли более 3 тысяч жителей столицы, сообщает портал “Татьянин день”.

На протяжении 4 с половиной месяцев пенсионеры, решившие принять участие в специальной программе обучения для людей старшего поколения, посещали лекции и мастер-классы, во время которых осваивали новые навыки и даже смогли получить новые профессии.

Для “серебряных студентов” было открыто пять факультетов: гуманитарный, здоровья и безопасности, культуры и творчества, массовых коммуникаций и информатики, психологический. Занятия были организованы в центрах социального обслуживания пенсионеров и на площадках МГПУ в 8 столичных округах.

Инициатором проекта выступило правительство Москвы, а программа обучения, основанная на базе опросов об интересах пенсионеров, была разработана совместно с Московским городским педагогическим университетом.

Помимо новых знаний социальный проект помог пожилым людям найти новых знакомых и даже завести новых друзей.

Как отметил глава Департамента образования Москвы Исаак Калина, в будущем ведомство может расширить свое участие в проекте “Серебряный университет” и запустить проект “Серебряная аспирантура”. По мнению министра, это правильно, так как образование — важно для любого возраста.

Также он выразил удовлетворение, что система образования смогла быть полезной для таких проектов. Министр Правительства считает, что подобные увлечения москвичей старшего поколения — отличный пример для их внучат и правнуков.