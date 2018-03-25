Бастрыкин: Сотрудники ТЦ "Зимняя вишня" бросили детей умирать в кинозале

Глава СК РФ Александр Бастрыкин выдвинул предположение, что сотрудники торгового центра "Зимняя вишня" закрыли в кинозале детей и их родителей и сбежали с места трагедии. Бастрыкин считает, что они просто бросили людей умирать в горящем торговом центре.

Как рассказал глава СК РФ во время совещания, посвященному трагедии в Кемерово, возле кинозалов в момент пожара не оказалось ни одного билетера или иных сотрудников торгового центра. Двери в кинозал оказались заперты, кто и зачем это сделал в настоящий момент остается неизвестным.

Бастрыкин считает, что сотрудники ТЦ просто бросили детей и их родителей умирать в горящем здании, без возможности выбраться на свободу и выжить. Также Бастрыкин рассказал о том, что тех, кто отвечал за безопасность в помещении, не оказалось на месте, а из игровой комнаты, где и произошло возгорание, сбежали все сотрудники, не предупредив никого об инциденте.

Помимо всего прочего, во время совещания с президентом России Владимиром Путиным, Александр Бастрыкин назвал две наиболее вероятные причины произошедшего. Так, он отметил, что причиной возгорания могло послужить короткое замыкание или поджог.