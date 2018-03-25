В Кемерово чиновник обвинил потерявшего семью в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" мужчину в "пиаре на горе"

Вице-губернатор Кемерово Сергей Цивилев обвинил мужчину, который потерял целую семью в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в том, что он хочет "попиариться на горе". Это произошло во время митинга, на который вышли жители Кемерово после трагедии.

В настоящий момент в Кемерово на Площади Советов собрались сотни людей, которые требуют отставки губернатора Амана Тулеева. Люди хотят знать правду относительно количества погибших, жители города уверены, что правительство скрывает официальную информацию, так как, по их словам, погибших может быть несколько сотен.

К митингующим вышел вице-губернатор Сергей Цивилев, который призвал жителей успокоиться, однако это не подействовало. К нему на сцену пробрался Игорь Востриков, у которого во время пожара погибли сестра, жена и трое маленьких детей. Он заявил о том, что власти относятся к людям, как к скоту, а в ответ услышал лишь циничное "Молодой человек, вы что, хотите попиариться на горе?". Это вывело Вострикова из себя и он прямо в лицо чиновнику заявил, что в пожаре у него погибли сестра Алена, жена Елена и трое маленьких детей, в возрасте 7, 5 и 2 лет. От такого заявления вице-губернатор оцепенел, однако ничего не ответил.

Отмечается, что администрация губернатора Кемеровской области Амана Тулеева предложила всем собравшимся на митинг пройти в ближайший зал для того, чтобы все спокойно обговорить и записать все требования. В ответ на это люди на площади заявили, что не сдвинутся со своего места до тех пор, пока Тулеева не уберут с поста губернатора.