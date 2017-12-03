Конкурс «Московская весна A Cappella» продлил прием заявок от участников

Популярность Открытого Международного конкурса «Московская весна A Cappella» выросла настолько, что организаторы продлили прием заявок от участников до 1 апреля. Как сообщает сайт мэра Москвы, конкурс проводится во второй раз, он состоится с 29 апреля по 9 мая, и для участия в нем уже подали заявки исполнители и вокальные коллективы из 15 стран мира.

Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, на самом первом конкурсе «Московская весна A Cappella», выступали исполнители из 11 стран: «Уже сейчас понятно, что география участников будет шире! Получены заявки из Великобритании, США, Германии, Италии, Испании, Китая, Индии и других стран», - отметила вице-мэр Москвы. Напомним, в прошлом году на праздник вокального исполнения было выбрано 168 участников из 11 стран, песни звучали на всех площадках столицы, радуя москвичей и гостей. Участники-победители конкурса награждаются ценными призами и денежными премиями. Заявки на участие в этом году принимаются на официальном сайте конкурса.