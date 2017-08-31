Главу "МММ" Сергея Мавроди могут похоронить в общей могиле

Как стало известно СМИ, тело погибшего 26 марта главы крупнейшей финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди может быть похоронено в общей могиле. Это связано с тем, что в больницу бизнесмен поступил без документов и теперь он считается "неопознанным".

Как стало известно "РИАМО", знаменитого российского мошенника Сергея Мавроди могут похоронить в общей могиле, так как в настоящий момент его тело числится в "невостребованных". Если правоохранителям не удастся отыскать родственников или близких Мавроди, которые смогут подтвердить его личность, тело бизнесмена ожидает такая судьба.

Напомним, ранним утром 26 марта в одной из больниц Москвы скончался бизнесмен Сергей Мавроди. По предварительным данным, его смерть наступила из-за сердечного приступа.