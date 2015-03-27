Пустой гроб на трассе М-4 уже неделю пугает прохожих и водителей Ростова

В Ростовской области на трассе М-4 уже около недели в кустах лежит открытый гроб, который пугает прохожих и автомобилистов. Соответствующие кадры появились в одной из групп Ростова в социальной сети.

Как рассказали водители, которые остановились на трассе по нужде и отправились в кусты, там их ждала необычная находка. В нескольких метрах от дороги лежит открытый и пустой гроб, кто его там оставил и зачем остается только догадываться. Пользователи соцсети отметили, что данный гроб уже около недели пугает прохожих, а кто-то заметил, что он лежит больше месяца.

Пока неизвестно, почему гроб до сих пор не убрали, однако пользователи соцсетей уже шутят по этому поводу. Многие отмечают, что это просто ростовские вампиры отправились в лес со своей палаткой, или же кто-то просто передумал умирать и выбросил ненужный гроб. Некоторые отметили, что, возможно, гроб просто не подошел кому-то по размеру, поэтому от него и избавились таким образом.