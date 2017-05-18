Житель Волгограда показал, чем его детей кормили в больнице

Житель Волгограда решил снять на видео и показать пользователям Сети, чем кормят его детей в инфекционной больницы. Мужчина находится в больнице вместе с двумя сыновьями в возрасте 4-х и 2-х лет.

Ежедневно волгоградец снимал на видео ту еду, которую выдавали его детям в больничной столовой. Он рассказал, что детей кормили четыре раза в день довольно простой едой, не слишком соленой и без специй. Так как одному из сыновей мужчины не исполнилось трех лет, папа питался вместе с ним.

Волгоградец рассказал, что рацион в больнице довольно разнообразный, постоянно давали супы, каши, молочные продукты и сладости в виде печенья и конфет. Кроме того, напитки тоже были разнообразными, например, чай, компот, отвар шиповника или кисель. Чай давали с лимоном или молоком, в зависимости от времени суток.

В целом волгоградец остался доволен питанием в больнице и отметил, что многие питались тем, что им приносили из дома, однако он с сыновьями ел еду из столовой и вполне наедался.

Данная видеозапись пользуется популярностью в Сети, ее уже успели просмотреть более 10 тысяч пользователей.