В Омске чиновник расцарапал мешающий ему автомобиль

В Сети появилось видео, которое продемонстрировало инцидент с омским чиновником. Отмечается, что в Омске чиновник исцарапал машину, которая мешала ему выехать с парковки.

На опубликованном в Сети видео можно заметить, как мужчина выходит из машины и начинает царапать что-то на стоящем рядом автомобиле. Судя по движению рук, он оставляет послание для владельца мешающего ему автомобиля и пишет неприличное слово. Авторы публикации сообщают, что на видео запечатлен член правительства Омской области, однако имя его не называется.

В настоящий момент официальных комментариев по факту произошедшего не поступало, владелец поцарапанного автомобиля также не отреагировал на инцидент.