"Устроил привал": В Ростове на проезжей части сидел абсолютно голый мужчина

Как только в Россию пришло потепление, на улицах вновь стали появляться голые люди. Так, в Ростове-на-Дону абсолютный голый мужчина "устроил привал" прямо посреди проезжей части.

В социальных сетях стали публиковать снимки голого мужчины, который присел отдохнуть прямо на проезжую часть по улице Белорусской в Ростове. Казалось бы, мужчину абсолютно не смущали проезжающие мимо машины, а также любопытные пешеходы с камерами в руках. Он спокойно сидел и рассматривал окружающий мир до тех пор, пока очевидцы не вызвали скорую.

Сотрудники скорой помощи отказались подходить к голому мужчине без полицейских, потому они стояли и ждали отряд, наблюдая за нудистом. В какой-то момент мужчина резко подскочил и перебежал дорогу, а на другой стороне улицы пытался вбежать в запертое здание. Потерпев неудачу, он развернулся и убежал в неизвестном направлении, сотрудникам скорой помощи поймать его не удалось.

Пользователи соцсетей начали шутить по поводу того, что с приходом весны у многих людей обострились психические заболевания и они стали выбираться на улицы города. Многие даже сравнили голого мужчину с Терминатором, отметив, что ему просто требовалась одежда.