Сотовый оператор «МТС» закрыл две крайне популярные функции для мобильного интернета

Мобильный оператор «МТС» решил убрать две популярные функции, которые пользователи предпочитали подключать при использовании тарифов без абонентской платы. С 4 апреля станут недоступными опции «МиниБИТ» и «СуперБИТ Smart».

Как всем известно, не всегда владельцам гаджетов подходит тарифный план, предусматривающий абонентскую плату. Многие предпочитают выбирать тарифы с более простым принципом, освобождающим от навязываемых бесполезных функций. Вместо них пользователи самостоятельно подключают необходимые им опции и контролируют расходы по мобильным счетам на свое усмотрение.

Однако, уже 4 апреля из списка функций в тарифных планах от «МТС» будут удалены две опции, которые чаще всего пользователи подключали для дополнительных возможностей выхода в Сеть. Теперь же, на смену «МиниБИТу» и «СуперБИТу Smart» будут предложены другие функции с немного другим принципом работы. С более детальной информацией можно ознакомиться на сайте мобильного оператора. Эксперты еще не выяснили, будет ли выгодна смена опций, но изменения неизбежны и пользователи уже пожаловались на частые дополнения к списку расходов.