Лишившаяся кистей рук девушка из Серпухова показала новый протез

Маргарита Грачева, кисти рук которой из ревности отрубил муж, рассказала о том, как она проходит реабилитацию после сложных операций. Девушка вернулась из Германии, где ей сделали функциональный бионический протез.

Как сообщалось ранее, в декабре прошлого года в Серпухове разыгралась настоящая трагедия. Муж, разум которого затуманила ревность, отрубил своей жене кисти рук. Врачи смогли пришить обратно одну кисть, но вторую кисть спасти не представлялось возможным. Инцидент получил широкую огласку и неравнодушные россияне организовали для нее сбор средств.

Благодаря средствам, которые были собраны жителями России, девушка получила шанс на возвращение к полноценной жизни. Ее отправили в Германию, где квалифицированные специалисты сделали для нее два протеза, первый – функциональный, а второй – более простой, для «черновых» работ.

Маргарита Грачева сообщила, что не собирается терять надежды на полную жизнь и намерена идти дальше. У нее ест два ребенка и ради них она готова возвращаться к полноценной жизни и радости. Сейчас она готовится пройти курс реабилитации в Санкт-Петербурге и учиться управлять новыми протезами.