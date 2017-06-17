В Набережных Челнах стали делать "умные" дома для защиты от воров и вандалов

В Набережных Челнах управляющие компании стали делать дома "умными" для того, чтобы защитить от воров и вандалов. Отмечается, что в электрощитовые и подвалы домов специальными датчиками слежения и устанавливают оборудование, позволяющее дистанционно следить за работой индивидуальных тепловых пунктов и насосов.

Как стало известно, в прошлом году во многих домах Набережных Челнов вандалы вскрыли подвалы и разворовали практически все дорогостоящее оборудование. Тогда управляющие компании приняли решение перенести счетчики и разработать специальные датчики слежения, которые реагируют на посторонних людей. Многие подвалы теперь открываются при помощи специального ключа, потому если их взламывают, компании тут же получают соответствующий сигнал и реагируют на произошедшее.

Отмечается, что теперь управляющие компании могут также следить за работой сантехников и электриков, контролировать их графики. Также сообщается, что раньше компании о ночных прорывах труб узнавали только утром, когда звонили жильцы и сообщали о поломках. Теперь, если происходит поломка, компания узнает и в течение 20 минут устраняет проблему, так что жильцы и не догадываются о произошедшем ночью.

В скором времени все дома в Набережных Челнах станут "умными", облегчая жизнь жильцам и работу управляющих компаний.