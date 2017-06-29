"Мода Ростова": По улицам разгуливал странный парень с аквариумом на голове

В Ростове-на-Дону был замечен весьма странный молодой человек, который решил надеть на голову аквариум и прогуляться в таком виде по городу. Пользователи соцсетей отмечают, что это парень уже не первый раз шокирует публику своими необычными головными уборами.

В Сети опубликовали фотографию, сделанную с Западном районе Ростова. На ней запечатлен молодой человек с крайне необычным головным убором. Дело в том, что парень зачем-то решил надеть себе на голову аквариум и прогуляться в таком виде по городу.

Пользователи соцсетей тут же начали выдвигать различные версии произошедшего. Многие отметили, что парень просто поспорил и таким образом "отдувается", в то время как другие не сомневаются, что таким образом молодой человек спасается от морозов, ведь "так теплее".

Некоторые стали переживать за парня и выразили надежду, что до пункта назначения он дошел невредимым, ведь если бы он споткнулся, получил бы серьезную травму.

Местные жители отметили, что этого парня видят уже не в первый раз, для прогулок он всегда подбирает весьма необычные головные уборы, как считается, ради "хайпа". Они переживают, как бы молодежь не начала следить за ним и не последовала его примеру, тогда по всему Ростову будут ходить "люди-аквариумы" или нечто подобное.