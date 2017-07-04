Жителей Владивостока терроризирует "странная" женщина

Жителям Владивостока не дает покоя "странная" женщина, которая устроила свалку во дворе своего частного дома. Фотографии с горами строительного мусора, мешков и одежды появились в одном из пабликов в соцсети.

Как стало известно, жителям Владивостока некомфортно проживать рядом со "странной" женщиной, которая устроила свалку в собственном доме. Она приносит и складирует около забора строительный мусор, различные доски, мешки с одеждой, возможно, даже продукты питания. В связи с этим рядом с ее домом часто собираются бродячие кошки и собаки, пугающие местных жителей. Пользователи соцсети опубликовали фотографии с места событий и поинтересовались, как бороться с такими людьми.

Многие отметили, что вероятно, женщина больна и вместо того, чтобы жаловаться органам власти, соседям следует оказать ей помощь. Посоветовали подойти к женщине и поинтересоваться, нужна ли ей помощь в уборке, принести продукты и лекарства. Некоторые заметили, что в России таких людей довольно много и если сейчас не принять меры, то в летнее время соседям придется отбиваться не только от кошек и собак, но еще и от мух.

Нашлись и те, кто отметил, что в этом месте просто недобросовестные люди складируют свой строительный мусор, который не имеет никакого отношения к "странной" женщине.