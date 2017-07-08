Жители Ростова третий день не могут спать из-за странного свечения

В Ростове жители микрорайона Суворовский третьи сутки не могут спать из-за странного свечения, которое не дает им покоя и пугает их своей таинственностью. В Сети пользователи предполагают, что за свечением кроется нечто пугающее и загадочное.

Как сообщается, на территории стройки в микрорайоне Суворовский уже третий день подряд можно наблюдать непонятное свечение. Загадочная картина, которая мешает спать местным жителям, вызвала бурное обсуждение и ряд версий о происхождении загадочных «огоньков».

В социальной сети «ВКонтакте» появился ролик, на котором засняты огоньки и странное свечение. Пользователь, опубликовавший видео, утверждает, что непонятное явление сначала было похоже на свет автомобильных фар. Однако, там много грязи и никто там не мог светить фарами, даже если бы и хотел там что-то найти.

Более того, на территории стройки нет снега и версия об отсвечивании света из окон сразу была отброшена. Теперь пользователи активно ищут версии странного свечения, а жители окрестных домов, лишившись сна, обрели загадку, тайну которой им разгадать пока им не удалось.