Важна каждая деталь: эксперты рассказали секреты успешных фото для сайтов знакомств

Знакомства в Сети остаются актуальным способом найти вторую половику. Эксперты рассказали, какие снимки имеют наиболее высокие шансы на привлечение внимание пользователей, а какие «обречены на провал».

Сервис Badoo, имеющий более 372 миллионов анкет пользователей, рассказал, какие снимки стоит выбирать для профиля, чтобы увеличить шансы на знакомства. Как стало известно, для фото важны многие аспекты.

Так, снимок обязательно должен быть качественным, а локация для фото должна быть подобрана в соответствии с предпочтениями противоположного пола. В ходе опроса порядка 5 000 людей, которые пользуются сервисом Badoo, эксперты установили, что 54% женщин не выберут парня, если на его снимке есть другая женщина, даже если она и родственница.

Порядка 30% женщин отметили, что им больше понравится парень, на снимке которого видна «сельская местность», а не «городские пейзажи». Также приятные эмоции и шансы на знакомство приносят снимки с домашними животными, такие фото одинаково нравятся и мужчинам, и женщинам.

А вот от снимков из спортзала или фотографий, сделанных во время занятий спортом, стоит избегать. «Спортивные» фото не всегда нравятся женщинам. 37% женщин не обратят внимание на профиль, если главным снимком будет поставлено фото из спортзала. Однако, 25% мужчин готовы пойти на свидание с девушкой, если ее профиль похож на «стену спортивной славы». Также пользователям нравятся фотографии, сделанные на природе.