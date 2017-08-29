"Звёздочка": ижевские детсадовцы создали мультфильм о фигуристке Загитовой

Воспитанники детского сада №11 из Ижевска создали мультфильм об Алине Загитовой - олимпийской чемпионке по фигурному катанию. Работа получила название "Звездочка".

Недавно на базе дошкольного заведения начала работать студия Земляничный дождик. Она и взяла на себя обязанности организовать съёмку и довести продукт до нужного качества. О подробностях работы с детьми поведала директор творческого учреждения Елена Хазиева.

Даже маленькие россияне остались довольны и вдохновлены выступлением фигуристки на недавней Олимпиаде-2018. Именно эта тема стала первым воплощением возможностей мультипликационной студии. В съёмках "Звёздочки" участвовали пятеро ребят, самому старшему из которых 7 лет. Они справились за три дня и тут же отправили свой проект в Москву на международный фестиваль детской анимации "Я творю мир". Мероприятие состоялось 21 марта. К сожалению, "Звёздочка" не пробилась в число лауреатов.