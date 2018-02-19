Выпускники «Серебряного университета» получили сертификаты об окончании обучения из рук Исаака Калины

В четверг состоялся первый в истории выпускной «Серебряного университета». В минувшем году на базе МПГУ был дан старт этому образовательному проекту. Его целевая аудитория — столичные жители старшего поколения. Количество участников проекта превысило 2500 человек. Об этом сообщил портал LIFE24.

Выпускной посетили глава столичного Депобразования Исаак Калина, ректор МПГУ Игорь Реморенко и руководитель московского ДТСЗН Владимир Петросян. Они поздравили выпускников с окончанием обучения и вручили им соответствующие сертификаты. После этого Исаак Иосифович согласился побеседовать с журналистами.

Общаясь с прессой, министр акцентировал внимание на том, что получение образования не теряет своей актуальности в любом возрасте. Подобного рода увлечения москвичей старшего поколения — замечательный пример для их внуков и правнуков.