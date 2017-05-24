Жителей Мурманска шокировали методы работы службы по отлову собак

В Мурманске местные жители засняли на видео работу сотрудников службы по отлову собак. То, каким способом живодеры отлавливают животных, повергло пользователей Сети в шок.

На просторах Сети появилось видео, которое прислала жительница Мурманска. Она показала "операцию" по отлову собак возле ее дома, которая ее шокировала. На кадрах видео мужчина накидывает на шею собаке какие-то веревки, потом борется с ней около чужого авто и начинает тащить упирающегося и скулящего пса в рабочую машину. Туда он уже забрасывает животное и отправляется на поиски новой жертвы.

Женщина рассказала, что все это происходило около 9 часов утра по местному времени, таким образом живодеры успели отловить двух собак.

Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к данному видео. Многие ругались на службу по отлову собак и жалели бедных псов, другие же заметили, что от бездомных животных в последнее время пострадало много людей, среди которых и маленькие дети. Они отметили, что хоть способы борьбы с уличными собаками не гуманны, все равно нужно как-то бороться с агрессивными животными.