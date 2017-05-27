В Волгоградской области "феи" рассмешили полицию, водителей и даже коров

В Волгоградской области атлеты в розовых юбках и с крыльями фей рассмешили полицию, водителей и коров. В таком виде велосипедисты отправились в "Забег фей" от Ахтубинска до Баскунчака.

В Волгоградской области атлеты начали спортивный сезон велосипедным "Забегом фей" в ярких нарядах. Каждый из участников подобрал себе соответствующий наряд, облачившись в розовые юбки и нацепив крылышки фей. Помимо всего этого, каждая "фея" подобрала себе яркие аксессуары, шляпки, очки или перчатки.

Как рассказали участники необычного забега, они проехали около 42 километров и все это время, казалось бы, настроение поднималось у каждого встречного водителя и даже стада пасущихся на полях коров. Не обошлось на этот раз без полиции. На 16-м километре странные ребята в ярких нарядах привлекли внимание патрульной машины, ведь это происходило в день выборов.

После того, как полицейские отсмеялись и отпустили ребят, они все же дождались участников забега на финише и взяли с каждого из них по объяснительной.

Организаторы забега рассказали, что в этом году участников стало в разы больше, так как многие решили проехаться не только на велосипедах, но и на скейтах.