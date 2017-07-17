Геймеры смогут провести матч на стадионе "Ростов-Арена" в игре FIFA 18

Разработчики игры FIFA 18 планируют выпустить специальное дополнение "Чемпионат мира-2018". Сообщается, что в игре появится и стадион "Ростов-Арена".

Как стало известно некоторым СМИ, компания EA Sports намерена выпустить для своей спортивной игры FIFA 18 спецрежим под названием "Чемпионат мира-2018". Несмотря на то, что официального заявления компания пока не делала, зарубежные СМИ отмечают, что это будет вовсе не отдельная видеоигра, а загружаемое дополнение. Данное дополнение будет выпущено для таких платформ, как PS 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC.

По имеющимся данным, игрок сможет сыграть за любую из 32 команд матчи на 12 стадионах России, включая и "Ростов-Арену". Для этого достаточно просто войти в режим "ЧМ-2018" и глазам игрока предстанут все 32 команды, прошедшие отбор на участие в чемпионате, стандартные формы, а также болельщики, как и полагается, с флагами, плакатами и соответствующими лозунгами.