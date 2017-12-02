В метрополитене Москвы стали продавать футболки с надписью "Не прислоняться". Приобрести их можно на стойках с сувенирами, передают сотрудники пресс-слежбы столичной подземки.

Стало известно о новом товаре, который появился во всех магазинах с сувенирами московского метрополитена. Речь идет о предмете одежды, а конкретно футболке. Она имеет характерную надпись "Не прислоняться". Пользователи сети шутят, что эти футболки понравятся тем, кто не очень любит находиться в обществе, социофобам.

Известны детали о том, в каких размерах продается товар и какую цену за него запрашивают в магазинах сувениров. Так, стоимость одной единицы составляет почти тысяча рублей, в наличии есть практически все размеры. Приобрести футболку с надписью можно, обратившись к консультанту магазина на любой станции, где он есть.