Скандалы, потасовки и нарушения: шоу «Ревизорро» коснулось больниц Екатеринбурга

Шоу «Ревизорро-Медицинно» коснулось больниц Екатеринбурга и Березовского. Там ведущая программы Оксана Константинова проверила частные и медицинские больницы, каждая ревизия не обошлась без скандалов и выявления ряда нарушений.

Как стало известно, в рамках шоу ведущая посетила сразу несколько медицинских учреждений Екатеринбурга и Березовского. Первой клиникой, которую коснулась ревизия, стала частная больница «Панацея». Там тайный агент в роли пациента установил, что за справку от нарколога берут 1 300 рублей и верят пациентам на слово.

В Центральной Березовской больнице бесплатная помощь предоставляется пациентам весьма неохотно. Если человек хочет быстро записаться на прием к врачу, то ему нужно заплатить в регистратуру, бесплатно же помогать людям там не хотят.

В медицинском центре «Шанс» программа выявила недобросовестного врача, который прописывал пациентке неэффективные лекарства и продолжал лечение, не приносящее результатов. В 36-ой травматологической больнице Екатеринбурга врачи, сообщают на шоу «Ревизорро», пострадавших людей с травмами и повреждениями отправляют домой без оказания помощи. Как оказалось, проверка больниц Свердловской области не обошлась без скандалов и разоблачений.