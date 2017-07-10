В Госдуме отказались приравнять сожительство к официальному браку

В Госдуме отказались поддержать поправки в Семейный кодекс, которые предложил сенатор Антон Беляков, приравнивающее сожительство к официальному браку. Отмечается, что в Госдуме выступили за поддержание семейных ценностей.

Как ранее заявлял Беляков, мужчина и женщина, которые проживают под одной крышей на протяжении пяти лет без штампов в паспорте, будут официально считаться вступившими в брак людьми. Такой союз получит название "фактически брачные отношения" и будет приписан людям, которые более пяти лет вместе ведут домашнее хозяйство.

В Госдуме отказались поддерживать такой законопроект, так как брак заключается только в ЗАГСе и по осознанному соглашению двух сторон. Кроме того, депутаты не смогли понять, кто должен оформлять "фактически брачные отношения" юрист, ЗАГС или и вовсе случайный прохожий, а также то, каким образом правительству определять, каким именно парам следует присвоить данный статус.

В Госдуме считают, что в современном мире нужно всеми средствами поддерживать семейные ценности и прививать их следующим поколениям, а не выискивать "лазейки" для узаконивания сожительства.