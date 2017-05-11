Создатель The Sims впервые за 10 лет выпустит новую игру Proxi

Знаменитый геймдизайнер Уилл Райт, который более известен по своим проектам The Sims, рассказал о том, что намерен выпустить игру для мобильных телефонов под названием Proxi. Данная игра, как и все остальные проекты Райта, будет являться симулятором.

Впервые за последние 10 лет популярный создатель The Sims намерен выпустить новый симулятор под названием Proxi. Игру будет создана при поддержке компании Gallium Artists, а движком для нее станет используемый Райтом в других играх Unity.

Как сообщается, изначально игровой мир Proxi будет абсолютно пустым. Благодаря воспоминаниям игрокам предстоит создать в нем целые миры, которые будут представляться в игре в виде блоков. Игроки получат возможность создать большой мир абсолютно на любую тему о семейных приключениях.

Райт также намерен организовать конкурс на художника проекта. Всем участникам выпадет возможность показать свои работы и будет выбран один кандидат, который будет работать над созданием игры Proxi. В настоящий момент остается неизвестным, когда новая игра появится в свободном доступе, дата ее выхода также не сообщается.