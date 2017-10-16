Верховный суд России отказал Telegram в удовлетворении иска против ФСБ

Верховный суд России отказал корпорации Telegram Messenger LLP в удовлетворении иска против ФСБ. Документ содержал запрос на признание закона ведомства о передаче ей ключей шифрования сообщений пользователей сервиса недействительным.

Руководство корпорации Telegram Messenger LLP уже давно борется за свои права, а также за условия, на которых должно сотрудничать с пользователями одноименного мессенджера. Накануне состоялся его суд с представителями Федеральной службы безопасности, в котором оно выступило истцом. Прибегнуть к новому разбирательству на таком уровне руководство Telegram вынудили обстоятельства.

Против него сыграл закон ФСБ, который был подписан и вступил в силу несколько лет назад. Согласно этому постановлению, ведомство имеет право получить доступ к дешифровке сообщений пользователей любых мессенджеров, в том числе и Telegram. Компания подала в суд, объясняя свою позицию тем, что этот закон ущемляет права пользователей сервиса и даже посягает на нормы, прописанные в законе. Тем не менее, Верховный суд России отказал в удовлетворении иска.