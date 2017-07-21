Художник Егор Ждун создал мультик о минувшем сроке Путина в стиле "Симсонов"

Российский художник Егор Жгун в своей новой работе отразил минувший президентский срок Владимира Путина. Мультфильм в стиле "Симсонов" опубликован на Youtube-канале автора.

Мультипликатор попытался вместить в 3-минутный хронометрах все значимые события, на которые президент повлиял за 6 лет своего правления. Экспозиция достаточно проста - мультяшный образ Владимира Путина сидит за своим столом в кабинете. По правую руку в виде принтера разместилась Госдума, по левую - денежное дерево с бумажными купюрами. В уголке стола примостился символ церкви в виде Скрепки - стандартного помощника Word. За его спиной висит телевизор, на котором постоянно крутят журналистов Дмитрия Киселева и Дмитрия Соловьёва. К "Симсонам" отсылает известно изображение Мардж для обложки Playboy и внешний вид Путина, напоминающий Монти Бернса.

По сюжету ролика вокруг неподвижного президента крутятся различные явления, символизирующие реальные события. Можно заметить упоминание Алексея Навального, Жерара Депардье, допингового скандала, Майдана, украинского экс-главу Виктора Януковича, Крыма, гуманитарных конвоев, Бориса Немцова, санкций и многих других. Стоит отметить, что зачахнувшим денежным деревом Егор Жгун намекает на обеднение топливной экономики.