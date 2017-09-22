Песков не дал совета Грудинину по поводу его спора с Дудем "на усы"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать какие-то советы кандидату на пост главы РФ Павлу Грудинину относительно его спора с Юрием Дудем "на усы". Песков отметил, что такие советы может давать тот, с кем он заключил спор.

Напомним, недавно Грудинин поспорил с Дудем на то, что сможет собрать на выборах более 15% голосов избирателей. В случае, если их окажется меньше, он пообещал сбрить усы, а если депутат все же победит, то Юрий Дудь должен побриться налысо. Недавно Дудь напомнил Грудинину о споре, опубликовав изображение бритвенного станка времен СССР.

Журналисты поинтересовались у Пескова, может ли он дать какой-то совет Грудинину, так как сам как-то находился в подобной ситуации. Пресс-секретарь тогда поспорил с дочерью и ему пришлось сбрить усы, однако позднее он их вновь отрастил. Песков заявил, что он не может давать какие-то личные советы депутату, так как это должен делать тот, с кем он спорил, а не сторонние личности.