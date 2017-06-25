Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал, как относится к легальным проституткам

Брянский депутат Госдумы и боксер Николай Валуев негативно отнесся к идее легализовать проституцию. Он резко ответил мужчине, который призвал узаконить проституцию.

На сайте по продаже российских электроинструментов, которые представляет Валуев, житель Тольятти обратился к депутату с предложением легализовать проституцию. Он написал практически целую петицию, в которой объяснил, почему это следует сделать. По словам мужчины, как бы ни боролись с проституцией, она все равно есть. Он отметил, что в России есть закон, запрещающий распространение порно, однако за рубежом для этих целей используют русских и украинских девушек, а налоги платят там. Мужчина считает, что несмотря на то, что порно аморально, но оно является частью россиян.

В то же время житель Тольятти сравнивает порно и алкоголь, ведь, по его словам, как не запрещай, все равно найдутся "лазейки". В связи с этим он предложил узаконить проституцию и вынести данный вопрос на рассмотрение в Госдуму, чтобы ознакомиться со всеми точками зрения.

Такое предложение вовсе не вдохновило Николая Валуева, он отметил, что по такому принципу можно легализовать и легкие наркотики, оправдываясь тем, что они легкие. В то же время депутат отмечает, что от этого они не перестают быть наркотиками. Валуев отметил, что если у кого-то есть желание платить налоги и работать в порноиндустрии, пусть едут в те страны, где это разрешено.