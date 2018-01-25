Исаак Калина: взрослым сложно развивать в себе человечность

Руководитель московского Депобразования Исаак Калина 14 марта встретился с родителями столичных школьников. Мероприятие отметилось обсуждением проблемы принятия особых детей родителями, иными детьми и сотрудниками системы образования. Об этом рассказал портал «Новая Губерния».

По словам Исаака Калины, вопрос довольно болезненный, но решать его нужно постоянно. Дело в том, что дети — самая легкая аудитория для воспитания взаимоприятия, ведь они уже рождаются с хорошим отношением к окружающим. Нужно просто сохранять в них человечность. С взрослыми же сложнее, ведь они сформировавшиеся люди. Именно поэтому в них нужно воспитывать человечность.

Как подчеркнул Исаак Иосифович, у детей с особенностями человечности зачастую больше, чем у здоровых. Крайне важно, чтобы люди имели возможность общаться с теми, у кого есть физические проблемы, ведь последние несмотря на все трудности сохраняют и человечность, и очень часто достигают высокого профессионализма.