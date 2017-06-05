Психическая карта России: самым "безумным" регионом оказался Алтайский край

Специалисты Исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского составили карту России, где отметили уровень заболеваний психическими расстройствами на 100 000 человек населения в каждом регионе. Оказалось, что самой «безумной» территорией России является Алтайский край.

Как сообщается, в России, по состоянию на 2015 год, было порядка 4 миллионов человек с различными проблемами психики. Эксперты отметили, что такая цифра составлена за счет анализа данных о людях, стоящих на учетах в психлечебницах. Медики выдвигают предположения о том, что на самом деле цифра может быть большей.

Первую позицию в рейтинге областей по численности населения, страдающего от психических расстройств, получил Алтайский край. Там, на 100 000 человек зафиксировано 6 365 людей с болезнями психики.

Самым «не безумным» регионом России, сообщают эксперты, является Чеченская республика. В ней от психических расстройств страдают лишь 937 человек на 100 000 жителей. Эксперты отмечают, что во многих регионах статистика карты показала весьма неутешительные результаты.

По мнению экспертов, ситуация с ростом числа людей, страдающих от психических расстройств, будет только ухудшаться и на это стоит обратить внимание. Также специалисты отметили, что в списке расстройств преобладают тревожности, проблемы сны, депрессия и старческое слабоумие. Наиболее уязвимыми к расстройствам назвали женщин. Также важным аспектом и фактом, требующим внимания, является то, что среди детей тревожно-быстро растет тенденция психрасстройств.