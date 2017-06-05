В Ростове две девушки на дороге устроили эротические танцы под песню Бузовой

В Ростове-на-Дону возле местной центральной больницы две девушки устроили эротические танцы, которые попали на видео. Отмечается, что ростовчанки "отжигали" под песню Ольги Бузовой "Мало половин".

В Сети появилось видео, сделанное одним из жителей Ростова. Он рассказал, что когда проезжал мимо центральной городской больницы заметил припаркованный автомобиль, из которого вышли две девушки и начали танцевать. Представительницы прекрасного пола абсолютно не стеснялись случайных прохожих, они выделывали всякие эротические "вензеля" под хит Бузовой, пока водитель автомобиля, из которого они вышли, стоял и наблюдал это зрелище.

Красотки двигали ягодицами в такт музыки и пытались оголяться, в связи с чем автор ролика предположил, что они были пьяны. Как только водитель авто решил присоединиться к подругам, видео оборвалось.