В Твери женщина родила дочь прямо на избирательном участке

В Твери в самый разгар выборов президента на одном из избирательный участков женщина родила дочь. Отмечается, что мама и малышка в настоящий момент чувствуют себя прекрасно.

Как известно, не все категории граждан могут самостоятельно добраться до избирательных участков и отдать свой голос за будущего президента России. Так, для удобства многих граждан, избирательные участки были организованы в колониях, больницах и даже роддомах.

В Твери на одном из избирательных участков, который находится в роддоме, беременная женщина 18 марта, прямо в разгар голосования, родила дочь. Вес новорожденной девочки составил 3110 граммов, а вес -53 сантиметра. Как счастливые родители назвали малышку не сообщается.

В УИК подтвердили, что девочка, которая родилась во время выборов, по праву может считать, что мать родила ее прямо на избирательном участке. Стоит отметить, что на этом же избирательном участке еще до начала голосования родились двое детей мальчик и девочка.